Про це повідомили на сайті уряду.

Опанував посаду колишній заступник міністра оборони Томаш Копечний.

“Координація державної та неурядової допомоги Україні під час воєнного конфлікту, але особливо в її реконструкції після війни буде найважливішим завданням нового урядового уповноваженого з реконструкції України”, – зазначено у дописі.

Завданням уповноваженого буде координувати допомогу, яку надають державні та недержавні організації.

На урядовому сайті зазначили, що Чехія зацікавлена у допомозі Україні з відновлення. Країна хоче зосередитись насамперед на Дніпропетровській області.

Посадовець буде представляти Чехію на міжнародних переговорах з питань підтримки та відновлення України. Томаш Копечний очолить чеську частину постійної робочої групи з відновлення України. Її створять у межах Чесько-української Міжурядової комісії з економічної, промислової та наукової і технічної співпраці.

Раніше Томаш Копечний працював заступником міністра оборони. Він активно брав участь у діяльності Чехії на підтримку України.