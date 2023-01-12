Про це повідомили на сайті уряду.
Опанував посаду колишній заступник міністра оборони Томаш Копечний.
“Координація державної та неурядової допомоги Україні під час воєнного конфлікту, але особливо в її реконструкції після війни буде найважливішим завданням нового урядового уповноваженого з реконструкції України”, – зазначено у дописі.
Завданням уповноваженого буде координувати допомогу, яку надають державні та недержавні організації.
На урядовому сайті зазначили, що Чехія зацікавлена у допомозі Україні з відновлення. Країна хоче зосередитись насамперед на Дніпропетровській області.
Посадовець буде представляти Чехію на міжнародних переговорах з питань підтримки та відновлення України. Томаш Копечний очолить чеську частину постійної робочої групи з відновлення України. Її створять у межах Чесько-української Міжурядової комісії з економічної, промислової та наукової і технічної співпраці.
Раніше Томаш Копечний працював заступником міністра оборони. Він активно брав участь у діяльності Чехії на підтримку України.
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- У грудні прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив про виділення допомоги Києву на 8,5 млн євро для проходження зимового періоду.