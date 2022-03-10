Літера "Z", яку російські окупанти наносять на свою техніку, почала з’являтися як головний символ пропаганди РФ та підтримки вторгнення в Україну. Тому за подібне її використання в Чехії можуть притягнути до відповідальності.

Про це повідомляє чеське видання Seznam Zpravy.

Зазначено, що окрім російських пропагандистських матеріалів “Z” почали поширювати на вулицях Чехії. А з огляду на те, що це є підтримкою військової агресії РФ подібну символіку будуть розцінювати як нацистську свастику. І наслідки для тих, хто поширює або використовує “Z” будуть відповідними.

“У співпраці з прокуратурою створюється матеріал, який присвячений цьому. Але я хотів би зазначити, що кожен окремий випадок буде оцінюватися індивідуально”, – зазначив Ондржей Моравчик з пресвідділу поліції Чеської Республіки.

Представники закону пояснюють, що сама літера не є забороненою – важливий саме контекст, тобто конкретні дії та наміри. А саме, якщо особа з цим символом підтримуватиме вторгення в Україну, то вона понесе відповідальність.