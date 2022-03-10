Про це повідомляє чеське видання Seznam Zpravy.
Зазначено, що окрім російських пропагандистських матеріалів “Z” почали поширювати на вулицях Чехії. А з огляду на те, що це є підтримкою військової агресії РФ подібну символіку будуть розцінювати як нацистську свастику. І наслідки для тих, хто поширює або використовує “Z” будуть відповідними.
“У співпраці з прокуратурою створюється матеріал, який присвячений цьому. Але я хотів би зазначити, що кожен окремий випадок буде оцінюватися індивідуально”, – зазначив Ондржей Моравчик з пресвідділу поліції Чеської Республіки.
Представники закону пояснюють, що сама літера не є забороненою – важливий саме контекст, тобто конкретні дії та наміри. А саме, якщо особа з цим символом підтримуватиме вторгення в Україну, то вона понесе відповідальність.
“Можливі кваліфікації за статтею 405 Кримінального кодексу Чехії, а саме заперечення, схвалення, допит або виправдання злочинів проти людства чи військових злочинів чи злочинів проти миру. Міністерство внутрішніх справ вважає цю кваліфікацію найбільш лаконічною”, – додала речниця МВС Чехії Хана Мала.
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