Про це повідомило посольство України в Чехії.
Відвідувачам представлять декілька з 3000 тисяч ракет, які випустили російські окупанти по українських містах. Виставка триватиме до 24 липня на Латенській рівнині в Празі. Вхід безоплатний.
У відкритті експозиції братимуть участь українські та чеські політики. Серед них єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, перший віцепрем’єр-міністр – міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан, мер Праги Зденєк Гржіб та староста Праги 7 Ян Чижинський.
Наприкінці червня аналогічна виставка сталася у Варшаві (Польща). Вона називалася “За нашу і вашу свободу”. Експозиція у польській столиці стала першим подібним заходом на території країн Європейського Союзу і НАТО.
Міноборони України називали подію символічною, оскільки саме в Польщі мільйони українців знайшли прихисток. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що український народ завжди пам’ятатиме підтримку поляків та як їхня зброя робить міцнішою оборону ЗСУ на фронті.
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