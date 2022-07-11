У Чехії проведуть виставку знищенної російської військової техніки Збройними силами України. Вона стартує 11 липня у Празі.

Про це повідомило посольство України в Чехії.

На експозиції представлять російський танк Т-90, артилерійські установки та протитанкові системи. Ще покажуть ракетно-зенітний комплекс “Бук”.

Відвідувачам представлять декілька з 3000 тисяч ракет, які випустили російські окупанти по українських містах. Виставка триватиме до 24 липня на Латенській рівнині в Празі. Вхід безоплатний. У відкритті експозиції братимуть участь українські та чеські політики. Серед них єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, перший віцепрем’єр-міністр – міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан, мер Праги Зденєк Гржіб та староста Праги 7 Ян Чижинський.

Наприкінці червня аналогічна виставка сталася у Варшаві (Польща). Вона називалася “За нашу і вашу свободу”. Експозиція у польській столиці стала першим подібним заходом на території країн Європейського Союзу і НАТО.

Міноборони України називали подію символічною, оскільки саме в Польщі мільйони українців знайшли прихисток. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що український народ завжди пам’ятатиме підтримку поляків та як їхня зброя робить міцнішою оборону ЗСУ на фронті.