Про це повідомило посольство у Facebook.

“Цього року українське Різдво буде відрізнятися від звичного. І для кожної української родини вона своя. Але ми хотіли показати вам трішки нашого справжнього Різдва, яким воно було у мирний час”, – зазначено у дописі.

Планується, що виставка триватиме до кінця січня 2023 року. Вона розташована перед будівлею Посольства за адресою: м. Прага, вул. Шарля де Голля, 6, Бубенч.

На фотографіях представлено українців у традиційних нарядах, з музичними інструментами та різдвяними стравами. На кадрах показано, як відбуваються колядки та масові святкування.