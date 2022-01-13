Волонтери за підтримки посольства України у Чехії відновили усі пам'ятники воякам УГА. Пам'ятники мають не лише історичну цінність, а й художню.

Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

За його словами, наприкінці минулого року група ентузіастів-волонтерів професійно взялася за цю справу після того, як посольство отримало на здійснення робіт необхідні дозволи.

Пам’ятники були в дуже поганому стані й перебували під загрозою зникнення.

“Зокрема, йдеться про Український меморіал в м. Ліберець за проєктом Василя Касіяна, пам’ятник роботи Оксани Лятуринської у м. Пардубіце, пам’ятник у м. Йозефов за проєктом Роберта Лісовського, пам’ятник у м. Пршібрам роботи Михайла Бринського, меморіал у м. Брно (ймовірно, роботи М. Бринського)”, – розповів дипломат.

Перебийніс зазначив, що залишався не відновленим лише один меморіал – унікальний пам’ятник також роботи Михайла Бринського біля с. Лада в Под’єштєді.

“Відкритий він був 100 років тому – у 1921 році, на місці поховання вояків УГА, що померли в недалекому таборі для інтернованих”, – додав дипломат.

За його словами, цей пам’ятник, який є на балансі місцевої влади та міністерства оборони Чехії, хоча й не перебував під загрозою зникнення, проте уже потребував серйозної реставрації.