Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.
За його словами, наприкінці минулого року група ентузіастів-волонтерів професійно взялася за цю справу після того, як посольство отримало на здійснення робіт необхідні дозволи.
Пам’ятники були в дуже поганому стані й перебували під загрозою зникнення.
“Зокрема, йдеться про Український меморіал в м. Ліберець за проєктом Василя Касіяна, пам’ятник роботи Оксани Лятуринської у м. Пардубіце, пам’ятник у м. Йозефов за проєктом Роберта Лісовського, пам’ятник у м. Пршібрам роботи Михайла Бринського, меморіал у м. Брно (ймовірно, роботи М. Бринського)”, – розповів дипломат.
Перебийніс зазначив, що залишався не відновленим лише один меморіал – унікальний пам’ятник також роботи Михайла Бринського біля с. Лада в Под’єштєді.
“Відкритий він був 100 років тому – у 1921 році, на місці поховання вояків УГА, що померли в недалекому таборі для інтернованих”, – додав дипломат.
За його словами, цей пам’ятник, який є на балансі місцевої влади та міністерства оборони Чехії, хоча й не перебував під загрозою зникнення, проте уже потребував серйозної реставрації.
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