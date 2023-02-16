У Чехії виготовлятимуть мобільні ППО для України

У Чехії вироблятимуть мобільні системи ППО, котрі допоможуть Україні проти дронів-камікадзе. Про виробництво протиповітряної зброї для України оголосив заступник міністра оборони Даніель Блажковец під час зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє Novinky.cz.

Системи ППО для України вироблятимуть у Чехії. Нідерланди профінансують сотню модифікованих всюдиходів Toyota, оснащених парою скорострільних кулеметів, які можуть націлюватися, наприклад, на безпілотники. Вони також закуплять необхідні боєприпаси у чеських компаній, зауважив директор Агентства міжурядового оборонного співробітництва (AMOS) Алеш Витечка.

В основі проєкту ті ж принципи, що й анонсована раніше модернізація 90 танків Т-72. Їхній ремонт спільно оплачують США та Нідерланди, а координує все Міністерство оборони Чехії.

Нідерланди переконані, що Чехія є відповідним партнером для допомоги Україні завдяки своїй гнучкій оборонній промисловості та функціонуючій державній підтримці.

Проєкт придбаних систем протиповітряної оборони є відповіддю на атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру та на зусилля України захиститися від них.

Всюдиходи Toyota оснащені парою 14,5-міліметрових скорострільних кулеметів, які можуть використовуватися для ураження повітряних або, при необхідності, наземних цілей. Вони можуть застосовуватися проти середніх і великих дронів, а також проти літаків і гелікоптерів, які працюють на низьких висотах. Ефективна дальність – до двох кілометрів.

Також зброя оснащена нічним прицілом. За словами Витечки, українці це дуже цінують, адже Росія почала запускати безпілотники, які досить легко збивати вдень, вночі.

Контракт із чеською компанією вже підписаний. З міркувань безпеки міністерство та збройові компанії не оприлюднюють подробиці допомоги Україні.

Своєю чергою, самі чехи вже зробили вибір на користь таких пристроїв в акції “Подарунок для Путіна”. Організатори зібрали 90 мільйонів крон на 15 систем ППО під назвою “Viktor”. Згідно з даними вебсайту DárekProPutin, система здатна ефективно захищати стратегічні та цивільні цілі від ударів безпілотників-камікадзе і бомбардувань з повітря.

Mobilní team UA armády loví sebevražedné drony. Takhle bude fungovat všech 15 Viktorů. pic.twitter.com/q1ZWkxfQvm — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) January 1, 2023

У січні прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна планує передати Україні модернізовані танки Т-72.