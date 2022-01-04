Міський суд Праги засудив до 21 року позбавлення волі 44-річного громадянина Чехії Мартіна Сукупа за участь у війні проти України на Донбасі.

Про це повідомляє посол України у Чехії Євген Перебийніс у Facebook.

“Кваліфікація вже традиційна для подібних справ у Чехії — скоєння терористичного акту в складі організованого терористичного угруповання “ДНР” з метою підриву територіальної цілісності та суверенітету України”, – зазначає посол.

Представниця суду Сільвія Слепічкова зазначила, що присутність Сукупа на Донбасі підтверджують численні покази свідків, його активність у соцмережах та публікації в українських ЗМІ. Як обтяжувальну обставину врахували те, що Сукуп є колишнім військовим чеської армії, який скористався своїми командирськими навичками на Донбасі, його участь була серйознішою, ніж звинувачуваних у більшості аналогічних справ.

За матеріалами вироку, Мартін Сукуп вирушив до України 2014 року, щоб узяти участь у боях у складі збройних формувань угруповання “ДНР”, і служив там принаймні до 2018 року як танкіст, командир танкової роти, потім танкового батальйону, а також як командир артилерійської батареї.

Серед іншого, він брав участь у боях за Краматорськ і Горлівку, в яких – як стверджується у вироку – загинули близько тисячі українських військових.

Прокурор Марек Бодлак наголосив, що підсудний вчинив передбачений чеським кримінальним правом злочин терористичного нападу, за що він наполягав засудити Сукупа до 20 років позбавлення волі.

Адвокат Сукупа заявила про подання апеляції одразу після оголошення вироку. Вона наголосила, що пости у соцмережах та публікації у ЗМІ не є достатніми доказами його активної участі у бойових діях.

Це далеко не перший такий випадок у Чехії. Наступного тижня Вищий суд у Празі буде розглядати в апеляційному слуханні справу Лукаша Новачека, якого у вересні засудили за аналогічний злочин до 20 років ув’язнення.