Про це повідомило Euractiv.
За словами державного прокурора Ігоря Стржижа, вісім вироків закінчилися умовними термінами чи штрафами.
Дев’ять місяців ув’язнення отримав один чеський активіст. Його засудили за розміщення у соціальних мережах висловлювань про ненависть до українців.
Також звинувачення у схваленні агресії Росії було пред’явлено 58 особам. У 90 справах розпочато кримінальне розслідування.
Державний прокурор зазначив, що злочином за певних умов може вважатися публічне висловлювання схвалення нападу Росії на Україну чи підтримка президента РФ Володимира Путіна на акціях протесту чи у соціальних мережах.
- Росіянка Олена Колбаснікова, що у 2022 році організувала найбільший у Німеччині автопробіг на підтримку війни РФ проти України, постане в Кельні перед судом за звинуваченням у пропаганді війни через публічне схвалення російської агресії.
- Провідний журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв виявив “цікавих сусідів у Москві” у подружньої пари, затриманої нещодавно у Швеції за підозрою у шпигунстві. Ними виявились агенти ГРУ.