У Чехії через підтримку російської агресії проти України засудили вже дев'ятьох осіб. Згідно з законодавством країни, заяви про схвалення повномасштабного вторгнення Росії в Україну можуть розглядатись як кримінальний злочин.

Про це повідомило Euractiv.

За словами державного прокурора Ігоря Стржижа, вісім вироків закінчилися умовними термінами чи штрафами.

Дев’ять місяців ув’язнення отримав один чеський активіст. Його засудили за розміщення у соціальних мережах висловлювань про ненависть до українців.

Також звинувачення у схваленні агресії Росії було пред’явлено 58 особам. У 90 справах розпочато кримінальне розслідування.

Державний прокурор зазначив, що злочином за певних умов може вважатися публічне висловлювання схвалення нападу Росії на Україну чи підтримка президента РФ Володимира Путіна на акціях протесту чи у соціальних мережах.