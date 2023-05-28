Чеська поліція розпочала перевірку через те, що жінка з міста Зноймо підняла прапор бойовиків ПВК "Вагнер". У соцмережах вона поширювала проросійські та антиукраїнські пости.

Джерело: Czech Radio.

Громадянка Люція Бріхтова підняла прапор вагнерівців на своїй ділянці.

“Отже, дівчата вже вдома. Додам Ахмат сила, ДНР”, — написала вона.

Поліція виявила, що російську пропаганду вона поширювала через обліковий запис у Facebook. За словами правоохоронців, акаунт був переповнений відповідними постами.

#Букви перевірили її дописи й виявили, що вона поширювала інформацію про нібито “українських нацистів”, американські лабораторії в Україні, на підтримку терористів так званої “ДНР” та режиму Кадирова, схвалювала фейкові “референдуми” тощо. За день вона поширює з десяток подібних постів.

“Поліція знайома з цим випадком. Ведеться перевірка. Нині, однак, коментарі передчасні”, – заявив ЗМІ речник чеської поліції Давид Чалоупка.

Жінка вважає, що немає нічого протизаконного у демонстрації прапору бойовиків “Вагнер”. Вона поясняє тим, що це не Z-символіка, яка є знаком російського вторгнення в Україну. Також у коментарях вона писала, що син і чоловік носять вишивку “вагнерівців”, але їм нічого за це не казали.

Видання нагадало, що нещодавно був засуджений учасник демонстрації в Празі. 11 березня 31-річний Якуб Яшек вийшов на маніфестацію з нашивкою Z на рюкзаку і логотипом ПВК “Вагнер” на рукаві куртки. Його було визнано винним за заперечення факту геноциду, схвалення і його виправдовування. Чоловіку присудили до шести місяців позбавлення волі умовно з відстрочкою на два роки.