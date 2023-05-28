Джерело: Czech Radio.
Громадянка Люція Бріхтова підняла прапор вагнерівців на своїй ділянці.
“Отже, дівчата вже вдома. Додам Ахмат сила, ДНР”, — написала вона.
Поліція виявила, що російську пропаганду вона поширювала через обліковий запис у Facebook. За словами правоохоронців, акаунт був переповнений відповідними постами.
#Букви перевірили її дописи й виявили, що вона поширювала інформацію про нібито “українських нацистів”, американські лабораторії в Україні, на підтримку терористів так званої “ДНР” та режиму Кадирова, схвалювала фейкові “референдуми” тощо. За день вона поширює з десяток подібних постів.
“Поліція знайома з цим випадком. Ведеться перевірка. Нині, однак, коментарі передчасні”, – заявив ЗМІ речник чеської поліції Давид Чалоупка.
Жінка вважає, що немає нічого протизаконного у демонстрації прапору бойовиків “Вагнер”. Вона поясняє тим, що це не Z-символіка, яка є знаком російського вторгнення в Україну. Також у коментарях вона писала, що син і чоловік носять вишивку “вагнерівців”, але їм нічого за це не казали.
Видання нагадало, що нещодавно був засуджений учасник демонстрації в Празі. 11 березня 31-річний Якуб Яшек вийшов на маніфестацію з нашивкою Z на рюкзаку і логотипом ПВК “Вагнер” на рукаві куртки. Його було визнано винним за заперечення факту геноциду, схвалення і його виправдовування. Чоловіку присудили до шести місяців позбавлення волі умовно з відстрочкою на два роки.
- 17 травня міністр у справах Європи Мартін Дворжак повідомив, що уряд Чехії скасував укази часів СРСР, що надавали посольству РФ право на безоплатне користування землею в Празі та інших містах країни. Рішення урядовці прийняли на тлі повномасштабної війни РФ проти України.