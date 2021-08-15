Про це повідомляє пресслужба поліції області в Facebook.
26-річний молодик “поводився неадекватно, знищив свій паспорт громадянина України, висловлювався негативно проти держави Україна і погрожував підірвати будівлю”, повідомили в поліції.
Чоловіка затримали, на території будівлі СБУ не знайшли підозрілих предметів. Він не зміг пояснити свої дії і «перебував у психоемоційному стані». Порушника доставили до спеціалізованого лікувального закладу в Смілі.
Слідчі районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) КК України.
Напередодні в соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік прийшов до будівлі Кабінету Міністрів із бойовою гранатою в руках.
- Поліція затримала, чоловіка, який з гранатою зайшов до будівлі Кабінету Міністрів. Ним виявився Володимир Прохнич – ветеран війни на Донбасі, який був двічі поранений, через що має інвалідність.
- Український військовий, засновник та перший командир полку “Азов”, лідер політичної партії “Національний корпус” Андрій Білецький закликав не пов’язувати посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) тільки з військовими.