До будівлі СБУ в Черкасах увірвався невідомий і погрожував її підірвати.

Про це повідомляє пресслужба поліції області в Facebook.

26-річний молодик “поводився неадекватно, знищив свій паспорт громадянина України, висловлювався негативно проти держави Україна і погрожував підірвати будівлю”, повідомили в поліції.

Чоловіка затримали, на території будівлі СБУ не знайшли підозрілих предметів. Він не зміг пояснити свої дії і «перебував у психоемоційному стані». Порушника доставили до спеціалізованого лікувального закладу в Смілі.

Слідчі районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Напередодні в соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік прийшов до будівлі Кабінету Міністрів із бойовою гранатою в руках.