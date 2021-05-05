Таке рішення прийняла місцева комісія ТЕБ та НС, повідомляє пресслужба департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради.
Закладам початкової мистецької освіти міста дозволяється проводити індивідуальні уроки очно у приміщенні шкіл, з дотриманням всіх санітарно-епідемічних заходів, а групові уроки проводити з використанням дистанційних технологій.
“Дистанційка” поки триватиме у закладах загальної середньої освіти і позашкільної освіти (крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також осіб, які беруть учать у заходах з оцінювання якості освіти).
Що стосується спортивної галузі, то із 6 травня у місті дозволяється:
- Діяльність закладів фізичної культури і спорту всіх форм власності, у тому числі проведення навчального тренувального процесу в спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, комунальних підприємствах спортивного спрямування, спортивних залів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб, за умови перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 20 кв. м. загальної площі приміщення та неухильного дотримання відповідних санітарних норм і протиепідемічних заходів або більше 10 осіб на відкритій території, при дотриманні протиепідемічних заходів).
- Проведення спортивних заходів (змагань, пробігів, турнірів тощо) за участю не більше однієї особи на 20 кв. м. загальної площі приміщення з дотриманням між учасниками фізичної дистанції не менше як 1,5 метра та без участі глядачів за умови дотримання відповідних санітарних норм і протиепідемічних заходів. Змагання проводити без глядачів та за умови одночасного перебування в місці змагань не більше 20 спортсменів.
- Проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.
- Діяльність басейнів за умови одночасного перебування не більш двох осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або не більше чотирьох осіб для спортивно-тренувальних груп та відвідування басейнів спортсменами національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних норм і протиепідемічних заходів.
Раніше Міністерство охорони здоров’я України оновило список карантинних зон. У червоній залишилися шість: Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.
- Із 22 квітня Чернівецька область вийшла із “червоної” зони карантину, в якій перебувала від початку березня. Із 25 квітня була виведена із “червоної” зони Одеська область, а із 1 травня – Київська та Миколаївська області. Із 1 травня також вийшов із “червоної” зони карантину Київ. Із 5 травня перемістилася із “червоної” зони також Житомирська область.