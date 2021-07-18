Про це повідомляє поліція Черкас.
Близько 15:00 між трьома чоловіками на вулиці Дахнівській виник конфлікт, в ході якого один з них дістав пістолет та почав стріляти у бік опонентів. Після цього стрілок втік до лісу.
“Внаслідок стрілянини двоє чоловіків госпіталізовані до Третьої міської лікарні із тілесними ушкодженнями спини та голови”, – розповіли в поліції.
Правоохоронці з допомогою батальйону спецназу та кінологів розшукали та затримали стрілка. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець.
“Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України… На місці, де трапилась подія, ми вилучили декілька гільз. Причини конфлікту з’ясовують слідчі”, – додали в поліції.
- Нагадаємо, вранці середи, 7 липня, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на Голосіївському проспекті в Києві. Власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліціянтів. Патрульний отримав дробове поранення руки, цивільна особа — травму обличчя. У столиці було розпочато спецоперацію для затримання зловмисника. Озброєний чоловік переховувався у своїй квартирі, поліціянти понад годину вели з ним перемовини. Паралельно відбулася евакуація мешканців будинку, територію було огороджено.
- Чоловіка, що влаштував у Києві стрілянину, взяли штурмом: він погрожував підпалом квартири.