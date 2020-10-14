Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.
Внаслідок витоку забруднено прилеглу територію в радіусі одного кілометра.
“За отриманими даними, з резервуара витекло близько 100 тис. тонн суміші. Підприємство з метою ліквідації витоку перевантажило рідке добриво за допомогою вантажних автомобілів в інший резервуар”, – зазначено в повідомленні.
Увечері 13 жовтня витік рідких добрив був зупинений.
“Опівночі роботи з ліквідації наслідків аварії були завершені. На місці події працювали черкаські рятувальники та поліція”, – повідомили в МВС.
Поліція почала досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель).
- У липні контррозвідники встановили, що на Луганщині на виконання завдання своїх кураторів з російської спецслужби зловмисник мав здійснити диверсійний акт, підірвавши цистерни з аміаком ємністю 3,5 тонни на території ПАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот“.