Внаслідок розгерметизації резервуара в Черкасах стався витік азотних добрив. Забруднення ґрунту зафіксували в радіусі одного кілометра від місця НП.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Внаслідок витоку забруднено прилеглу територію в радіусі одного кілометра.

“За отриманими даними, з резервуара витекло близько 100 тис. тонн суміші. Підприємство з метою ліквідації витоку перевантажило рідке добриво за допомогою вантажних автомобілів в інший резервуар”, – зазначено в повідомленні.

Увечері 13 жовтня витік рідких добрив був зупинений.

“Опівночі роботи з ліквідації наслідків аварії були завершені. На місці події працювали черкаські рятувальники та поліція”, – повідомили в МВС.

Поліція почала досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель).