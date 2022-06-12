Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки.
Олександр Шаповал був командиром взводу розвідки технічними засобами 74 окремого розвідувального батальйону.
У липні 2014 року він прийняв командування взводом у складі 74 окремого розвідувального батальйону. Шаповал боронив Україну у “найгарячіших” точках: Пісках, Щасті, Мар’їнці, Донецькому аеропорту. Його взвод двічі встановлював український прапор на терміналі Донецького аеропорту.
5 серпня 2015 року під час виконання бойового завдання Олександр Шаповал загинув.
Посмертно український захисник був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, нагрудним знаком “За оборону Донецького аеропорту” та відзнакою “За заслуги перед містом Черкаси”.
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