Сьогодні, 24 лютого, у Черкасах встановили інсталяцію під назвою "365 днів Незламності", створену до перших роковин початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляють #Букви.

У центрі міста розташовано 365 відстріляних бойових гільз, з яких нібито “проростають” соняхи. Згідно з концепцією, гільзи символізують кожен день обстрілів України. Водночас квіти уособлюють мир, процвітання, надію та життя.

Крім того, у центрі інсталяції – понівечене серце “Війна – це біль” черкаського скульптора Романа Турецького.

Інсталяція діятиме упродовж 3 днів на знак нагадування про незламність та мужність українського народу у боротьбі з російським агресором.