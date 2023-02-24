Про це повідомляють #Букви.
У центрі міста розташовано 365 відстріляних бойових гільз, з яких нібито “проростають” соняхи. Згідно з концепцією, гільзи символізують кожен день обстрілів України. Водночас квіти уособлюють мир, процвітання, надію та життя.
Крім того, у центрі інсталяції – понівечене серце “Війна – це біль” черкаського скульптора Романа Турецького.
Інсталяція діятиме упродовж 3 днів на знак нагадування про незламність та мужність українського народу у боротьбі з російським агресором.
- У ніч на 24 лютого у столиці Молдови невідомі облили фарбою Російський центр науки та культури (представництво Росспівробітництва у Кишиневі).
- 22 лютого у Берліні відкриють інсталяцію, присвячену “Русскому міру”. У такий спосіб мешканцям європейського міста хочуть показати небезпеку, яку несе світові РФ.
- У Львові низка митців розмалювали фрагменти російських боєприпасів. За отримані кошти з аукціону планують придбати безпілотник “Валькірія” для українських захисників.