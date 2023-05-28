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У Черкаській області попрощалися з нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого збив суддя Олексій Тандир

28 травня у Тальному (Черкаська область) попрощалися з загиблим 23-річним нацгвардійцем Вадимом Бондаренком. Його двома днями раніше збив на блокпосту суддя Макарівського районного суду Київщини Олексій Тандир.

Неділя, 28 травня 2023, 16:26
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Фото: МВС

Джерело: Тальнівська міська територіальна громада та “Суспільне“.

Прощання з Вадимом Бондаренком відбулося о 12:30 біля пам’ятника Героям Небесної Сотні та захисникам України. На похорон прийшли близько тисячі містян та побратими військовослужбовця.

Фото: “Суспільне Черкаси”

У чоловіка залишилася дружина та троє дітей. “Суспільному” розповів один із побратимів загиблого, що Вадим мріяв стати військовим.

Фото: “Суспільне Черкаси”

“Я знаю, що стати військовим це була його мрія. Наскільки я знаю, що його батько і брат захищають Україну, він хотів воювати разом із ними. Але найгірше, що могла статися, сталося на місці його нинішньої служби, на блокпосту”, — розповів один із побратимів, з яким той проходив службу.

Фото: “Суспільне Черкаси”

До початку повномасштабного російського вторгнення Вадим Бондаренко служив у Черкасах, але згодом його перевели до Києва.

Фото: “Суспільне Черкаси”

Фото: “Суспільне Черкаси”

ДовідкаТрагедія трапилася 26 травня на проспекті Берестейському. Суддя Олексій Тандир збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід судді Макарівського районного суду Олексію Тандиру, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у ніч на 26 травня. Вища рада правосуддя дозволила взяти його під варту.

Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився. За його словами, він не перебував у стані алкогольного сп’яніння, але про пляшку, яку виявили в його авто, він нічого не знає.

“Може це з якогось попереднього разу вона залишилась”, — сказав Тандир.

Суддя не заперечує свою причетність та готовий понести відповідальність, якщо його провину доведуть.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

  • Депутатці Київської міської ради повідомили про підозру, у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння. Вона наїхала на жінку-пішохода, внаслідок чого та постраждала.
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