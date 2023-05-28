У Черкаській області попрощалися з нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого збив суддя Олексій Тандир

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід судді Макарівського районного суду Олексію Тандиру, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у ніч на 26 травня. Вища рада правосуддя дозволила взяти його під варту.

Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився. За його словами, він не перебував у стані алкогольного сп’яніння, але про пляшку, яку виявили в його авто, він нічого не знає.

“Може це з якогось попереднього разу вона залишилась”, — сказав Тандир.

Суддя не заперечує свою причетність та готовий понести відповідальність, якщо його провину доведуть.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.