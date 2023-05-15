Кіберфахівці СБУ викрили у Черкаській області блогера, який поширював інформацію про переміщення Сил оборони. Він публікував секретну інформацію у соціальній мережі ТікТок.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Блогер особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Отримані дані він поширив у ТікТок з прив’язкою до геолокації.

“Злиту” інформацію швидко підхопили російські пропагандистські пабліки. Зокрема прокремлівські Telegram-канали із загальною аудиторією понад 100 тисяч підписників. На сторінці тіктокера контент переглянули понад пів мільйона користувачів.

СБУ викрила місцезнаходження блогера і припинила його незаконну діяльність. Він пояснив свої дії бажанням “наростити” аудиторію.

У блогера за адресою проживання провели обшуки. Слідчі виявили мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшої “публікації” відзнятого відео.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). До суду направлено обвинувальний акт. Підозрюваному загрожує до 8 років тюрми.

“Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали із зазначенням місць дислокації та переміщення Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону”, – нагадали у пресслужбі.