Про це повідомила СБУ.
Товари виготовляли для Збройних сил України та не призначалися для продажу. Їх виробляли на українських підприємствах виключно на військові потреби.
Загальна вартість вилученого склала понад 2 мільйони гривень. Мешканець Умані налагодив зв’язки з виробничими цехами після чого привласнив партію амуніції. Надалі товари продавали волонтерам й мобілізованим українцям.
Під час обшуків силовики вилучили понад 500 комплектів військової форми, берці та інше взуття. Також було знайдено бафи, балаклави, головні убори, маскувальні костюми та костюми хімічного захисту. Серед товарів, які незаконно реалізовували, була партія плитоносок та інше військове спорядження.
Усі вилучені товари будуть передані захисникам. У межах кримінального провадження за ст. 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
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