Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці затримали депутата Черкаської міської ради, який очолював фракцію “Опозиційна платформа – за життя” до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного народного депутата України.

За даними СБУ, чоловік виправдовував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також планував очолити окупаційну адміністрацію у Черкаській області, якби загарбникам вдалося захопити регіон.

Крім того, зрадник не виходив зі складу партії “ОПЗЖ” після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, а навпаки активно залучав до політсили нових однодумців.

З одною зі своїх колег вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Зокрема, вони стверджували, що повномасштабна війна, розв’язана РФ в Україні, – це внутрішній громадянський конфлікт.

Також вони заперечували нанесення авіаударів РФ по мирних містах, в тому числі й по Черкасах. Крім того, пропагандисти заперечували вчинення жорстоких злочинів російськими військовими та поширювали фейки про нібито причетність ЗСУ до всіх цих злочинів.

В СБУ зауважили, що фігуранти були проти спротиву російським загарбникам та чекали на окупацію міста.

Однак, коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії РФ і звільняють окуповані території, то спробував незаконно виїхати до США. Натомість правоохоронці затримали депутата напередодні виїзду за кордон.

Під час обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності та квитки на міжнародний рейс.