У Черкаській області затримано місцевого жителя за співпрацю з росіянами. Чоловік здавав спецслужбам РФ позиції української ППО.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, мешканець Черкащини встановив місце розташування підрозділу протиповітряної оборони Збройних Сил України. Він отримав завдання від російських кураторів.

Його затримали під час передачі місця дислокації систем ППО представникам ФСБ РФ. Він робив це за допомогою одного з месенджерів.

Ще чоловік “зливав” росіянам дані про розташування блокпостів, адміністративних будівель правоохоронних органів та військових об’єктів на території Черкас та області.

Йому повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.