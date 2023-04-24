Про це повідомила Служба безпеки України.

Зловмисниця за вказівками російських кураторів збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Для цього вона виїжджала на місцевість, де вивчала обстановку навколо українських військових частин.

Отримані дані жінка надсилала у закритий чат як координати із детальним описом об’єктів.

Також підозрювана поширювала у забороненій соцмережі “Вконтакте” фейки про війну в Україні. Вона виправдовувала дії російських військових.

Щодо завдання працевлаштуватися до місцевого органу владу — на посаді вона мала збирати дані про технічний стан та функціонування об’єктів критичної інфраструктури регіону. Утім слідчі СБУ своєчасно викрили її, поетапно задокументували злочинні дії і затримали.

Зрадницею виявилась місцева жителька. Російська спецслужба дистанційно залучила її до негласної співпраці на початку цього року. За успішно виконані завдання їй обіцяли високу грошову винагороду.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з представником ФСБ РФ.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Зловмисниці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.