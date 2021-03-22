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У Черкаській області посилили карантин: що заборонено

У Черкаській області з 22 березня посилюють карантинні обмеження, аби не потрапити до "червоної" зони.

Понеділок, 22 березня 2021, 16:28

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко в Facebook.

“Ми повинні зробити все, щоб нам не довелося піти на локдаун. Тому доручив впровадити всі можливі превентивні заходи і діяти на випередження, поки ще є така можливість. Бо, якщо опинимося в “червоній” зоні… нам вже доведеться йти на інші умови”, – зазначив він.

Відтак, під тимчасовою забороною знаходяться масові розважальні та інші заходи. Також у регіоні робота ресторанів, кафе, барів, нічних закладів обмежена до 23:00.

У громадських закладах та транспорті буде посилено контроль за використанням засобів індивідуального захисту.

Скічко попросив мерів міст Черкаської області збільшити кількість громадського транспорту, який виходить на найбільш популярні маршрути.

Він зауважив, що у Черкасах та області розширять кількість ліжко-місць для хворих на коронавірус.

“До 25 березня стежимо за дотриманням карантинних обмежень. Якщо будуть масові порушення, то доведеться йти на більш суворі заходи”, – наголосив Скічко.

Теги: карантин, Коронавірус, Черкаська ОДА

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