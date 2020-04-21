В одного з учасників судового засідання, яке відбулося у приміщенні Чернігівського районного суду Чернігівської області, виявили коронавірус COVID–19.

Про це повідомила пресслужба судової влади України.

19 квітня 2020 року суд розглядав справу про обрання запобіжного заходу особі, яка знаходилася тривалий час у розшуку та була затримана працівниками поліції після повернення на територію України із Республіки Польща. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Зазначається, що 20 квітня представники Національної поліції України повідомили керівництво суду, що у підозрюваного виявили COVID–19.

Усі працівники Нацполіції, які контактували із підозрюваним, знаходяться на самоізоляції. Суддя та секретар судового засідання також самоізолювалися.

Наразі у приміщенні суду проводяться заходи із дезінфекції.

“Прохання до відвідувачів суду, учасників судових засідань врахувати зазначені обставини та утриматися від візиту до суду 21 квітня 2020 року. З 22 квітня суд працюватиме у звичайному режимі”, – зазначили у пресслужбі.