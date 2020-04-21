Про це повідомила пресслужба судової влади України.
19 квітня 2020 року суд розглядав справу про обрання запобіжного заходу особі, яка знаходилася тривалий час у розшуку та була затримана працівниками поліції після повернення на територію України із Республіки Польща. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Зазначається, що 20 квітня представники Національної поліції України повідомили керівництво суду, що у підозрюваного виявили COVID–19.
Усі працівники Нацполіції, які контактували із підозрюваним, знаходяться на самоізоляції. Суддя та секретар судового засідання також самоізолювалися.
Наразі у приміщенні суду проводяться заходи із дезінфекції.
“Прохання до відвідувачів суду, учасників судових засідань врахувати зазначені обставини та утриматися від візиту до суду 21 квітня 2020 року. З 22 квітня суд працюватиме у звичайному режимі”, – зазначили у пресслужбі.
- В Україні продовжує зростати кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19. Станом на сьогоднішній ранок вона перевищила позначку в 6 тисяч.