Covid-19 Україна

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У Чернігівській області в результаті вибуху гранати загинули три людини

У селі Новий Биків Чернігівської області в результаті вибуху гранати загинули три людини, ще одна отримала поранення.

П’ятниця, 31 липня 2020, 13:53

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіціі в Чернігівській області.

“Вчора близько дев’ятої вечора до Бобровицької поліції надійшло повідомлення, що в селі Новий Биків внаслідок вибуху невідомого предмету загинули двоє чоловіків та жінка. Ще один чоловік з численними ушкодженнями був доставлений до лікарні”, – йдеться в повідомленні.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці провели огляд місця події та опитали свідків.
За попередньою інформацією, один із загиблих приніс гранату до компанії своїх знайомих. Після чого раптово пролунав вибух.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Тривають слідчі дії.

Фото: Нацполіція

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Теги: , вибух, поліція, Чернігівська область, граната

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