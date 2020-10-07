Про цей йдеться у повідомленні Комітету виборців України.

За словами спостерігачів КВУ, до помешкання одного з мешканців мікрорайону Градецький 6 жовтня завітали кандидатка в депутати міської ради разом зі своїм помічником і пропонували взяти участь в програмі енергоощадження, отримавши безкоштовно електролампочки.

На пакуваннях лампочок розміщено логотип політичної партії “За майбутнє”, зазначено ім’я і фото кандидатки — Валерії Макової (очевидно мова йде про кандидатку Валерію Макову, №31 у виборчому списку партії “За майбутнє”, округ №4) та напис: “Ваш представник по мікрорайону від команди Антона Полякова “За майбутнє Чернігова”!.

Така агітація проводиться в Чернігові з початку вересня. Її ініціатором є міський осередок партії “За майбутнє” та колишній член фракції “Слуга народу” Антон Поляков.

Так, виборцям в обмін на персональні дані пропонують отримати дві LED лампочки. А під час дворових зустрічей виборець зможе отримати ще дві лампочки.

Як зазначають у КВУ, така діяльність має ознаки підкупу виборців.

Відповідно до ч. 6 ст. 57 Виборчого кодексу України: “Забороняється проведення передвиборної агітації або надання виборцям, закладам, установам, організаціям грошей, подарункових сертифікатів, харчових продуктів та спиртних напоїв, товарів (крім матеріалів передвиборної агітації), пільг, послуг … що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата…”

За таку діяльність передбачена кримінальна відповідальності за ст. 160 Кримінального кодексу України.

Варто згадати, що на Чернігівщині раніше вже “обмінювали лампочки” на голос – у 2016 році в окрузі №206.