Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Всередині автівки перебували місцеві жителі. Вони заїхали всередину ліса. Трагедія трапилася поблизу Шестовиці.
Мирні жителі проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів.
“Вкотре наголошую: в області проведене експрес-розмінування (поля, допомогосподарства, узбіччя біля магістралей), суцільне ж – займе роки”, — додав Чаус.
У поліції Чернігівської області додали, що вчора четверо мешканців села Киїнка Чернігівського району поїхали автомобілем у невідомому напрямку. Після цього вони перестали виходити на зв’язок.
Машину з загиблими виявлено сьогодні в лісовому масиві. Внаслідок отриманих травм всі загинули на місце події.
- У Сумській області на російській міні підірвалося авто. Інцидент з машиною “Укртелекому” трапився в Охтирському районі.