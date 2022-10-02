У Чернігівській області внаслідок потрапляння автомобіля на міну загинули чотири людини.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Всередині автівки перебували місцеві жителі. Вони заїхали всередину ліса. Трагедія трапилася поблизу Шестовиці.

Мирні жителі проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів.

“Вкотре наголошую: в області проведене експрес-розмінування (поля, допомогосподарства, узбіччя біля магістралей), суцільне ж – займе роки”, — додав Чаус.

У поліції Чернігівської області додали, що вчора четверо мешканців села Киїнка Чернігівського району поїхали автомобілем у невідомому напрямку. Після цього вони перестали виходити на зв’язок.

Машину з загиблими виявлено сьогодні в лісовому масиві. Внаслідок отриманих травм всі загинули на місце події.