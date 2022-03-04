Про це повідомляють #Букви.
У жителів населених пунктів в Чернігівській області немає світла п’ятий день. Оскільки загарбники захопили Седнів, то ремонтні роботи не ведуться. Зокрема ворог відмовляється влаштовувати “зелені коридори” по всій країні для евакуації жителів та запобіганню гуманітарної катастрофи.
Зазначимо, що загарбники на місцевому крохмальному заводі влаштували крематорій. Вони спалюють тіла своїх військових можливо для того, щоб приховати кількість загиблих. Окупанти спалюють своїх же на дровах, газі та мазуті з дровами.
- Нагадаємо, що згідно з офіційними даними Міністерства оборони України, станом на ранок 4 березня ворог втратив близько 10 тисяч людей особового складу.
- Тим часом Міністерство оборони країни-окупанта спершу не називало свої втрати під час війни, але зрештою назвало цифри, значно менші за офіційну українську статистику: близько 500 загиблих та 1600 поранених.
- Російські війська захопили майданчик Запорізької АЕС. Персонал станції забезпечує експлуатацію енергоблоків згідно з регламентом їх безпечної експлуатації.
- Політикиня наголосила, що боягузлива поведінка країн Заходу зробить їх співучасниками воєнних злочинів путінського режиму, якщо ті не втрутяться у війну проти України.
- Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук звернувся до парламентів, урядів та громадян Європи з закликом запровадити безпольотну зону над Україною у зв’язку з обстрілом Запорізької АЕС.