У Седневі в Чернігівській області російські загарбники завалили електролінію. Тепер села залишилися без світла.

Про це повідомляють #Букви.

У жителів населених пунктів в Чернігівській області немає світла п’ятий день. Оскільки загарбники захопили Седнів, то ремонтні роботи не ведуться. Зокрема ворог відмовляється влаштовувати “зелені коридори” по всій країні для евакуації жителів та запобіганню гуманітарної катастрофи.

Зазначимо, що загарбники на місцевому крохмальному заводі влаштували крематорій. Вони спалюють тіла своїх військових можливо для того, щоб приховати кількість загиблих. Окупанти спалюють своїх же на дровах, газі та мазуті з дровами.