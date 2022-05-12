Про це повідомила Чернігівська обладміністрація.

Процес ліквідації розпочато. Монумент планують зняти з обліку як “пам’ятку місцевого значення”.

Рішення стосовно документів одностайно ухвалили депутати на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Департаменті культури та туризму, національностей та релігій Чернігівської ОВВ.

Місцеві депутати мають надати документи Міністерству культури та інформаційної політики для подальшого зняття пам’ятника з обліку. Після рішення Мінкульту монумент можна буде ліквідувати.

Зазначимо, що “Трьох сестер” встановили у селі Сеньківка на кордоні України, Росії та Білорусі у 1975 році.