Про це повідомила Чернігівська обладміністрація.
Процес ліквідації розпочато. Монумент планують зняти з обліку як “пам’ятку місцевого значення”.
Рішення стосовно документів одностайно ухвалили депутати на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Департаменті культури та туризму, національностей та релігій Чернігівської ОВВ.
Місцеві депутати мають надати документи Міністерству культури та інформаційної політики для подальшого зняття пам’ятника з обліку. Після рішення Мінкульту монумент можна буде ліквідувати.
Зазначимо, що “Трьох сестер” встановили у селі Сеньківка на кордоні України, Росії та Білорусі у 1975 році.
- Нагадаємо, міська рада Харкова запропонувала змінити назви трьох вулиць та цілого району. Перейменування було заплановане на 11 травня.
- У Києві демонтовано монумент під аркою Дружби народів, який встановили в 1982 році. Раніше мер Віталій Кличко оголосив про знесення бронзової скульптури.
- У Дніпрі прибрали понад десять пам’ятних знаків часів СРСР.
- Також у Польщі знову почали зносити пам’ятники часів СРСР. На тлі російської агресії стосовно України в сусідній країні відновили процес декомунізації, який передбачає позбавлення від символів тоталітарних режимів.