У Чернігові оголосили вирок командиру танка 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. Його визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, танкіст окупаційної армії РФ перетнув кордон з Україною 24 лютого. Йому була поставлена мета захопити місто Чернігів.

Під містом окупант напав на мешканця села Халявин. Командир танка погрожував мирному жителю зброєю та пограбував його.

З часом російського військового було взято у полон силами ЗСУ. Обвинувачуваний визнав свою провину у вчиненні інкримінованого злочину та “щиро покаявся”.

Окупанта засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі. Танкіст належить до складу 41-ї загальновійськової армії РФ.