Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, танкіст окупаційної армії РФ перетнув кордон з Україною 24 лютого. Йому була поставлена мета захопити місто Чернігів.
Під містом окупант напав на мешканця села Халявин. Командир танка погрожував мирному жителю зброєю та пограбував його.
З часом російського військового було взято у полон силами ЗСУ. Обвинувачуваний визнав свою провину у вчиненні інкримінованого злочину та “щиро покаявся”.
Окупанта засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі. Танкіст належить до складу 41-ї загальновійськової армії РФ.
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