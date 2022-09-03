Сьогодні, 3 вересня, у центрі Чернігова під час заходу, де була представлена виставка боєприпасів, один із них здетонував.

Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

У Чернігові біля художнього обласного музею ім. Галагана, на Валу, під час заходу, де була представлена виставка боєприпасів, один із них здетонував, попередньо це був протитанковий снаряд, який влучив у дах одного із приватних будинків. Внаслідок вибуху є постраждалі серед дітей.

“Під час виставки боєприпасів здетонував снаряд. За попередньою інформацією четверо дітей та четверо дорослих отримали поранення. Одна дитина в лікарні у тяжкому стані. Всі інші після амбулаторного огляду перебувають вдома”, – розповів Владислав Атрошенко.

Цей інцидент також прокоментував голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була й експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала”, – написав В’ячеслав Чаус у Telegram.

Також він зазначив, що наразі триває обстеження місця подій та з’ясування походження небезпечних експонатів, на місці працюють слідчі, винні будуть покарані.

Натомість у пресслужбі Чернігівської міської ради зазначили, що жодних офіційних дозволів на проведення цього заходу Чернігівська міська рада не надавала. А також не отримувала повідомлень про його проведення.