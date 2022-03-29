Через постійні обстріли з боку російських солдатів у Чернігові загинуло щонайменше 350-400 людей. Проте, як наголосив мер міста Владислав Атрошенко, це ще не остаточні дані.

Про це він сповістив у етері телемарафону.

За словами міського голови, напередодні росіяни обстрілювали Чернігів з різних сторін мінометами 120-го калібру. Стріляли з відстані понад 5 км до адміністративних кордонів самого міста, що унеможливлює прицільну стрільбу. Тобто метою російських військ було знищення мирного населення.

“Постраждав мікрорайон, який ніякого відношення і мирні мешканці не мають до військової інфраструктури. Більша половина міста російськомовні, тут багато російських військових пенсіонерів, етнічних росіян, білорусів – росіяни знищують самі себе, знищують церкви московського патріархату. Це просто звірі. Жодної логіки в їхніх діях немає”, – зазначив Атрошенко.

Також мер наголосив, що наразі у двох лікарнях перебуває близько 400 поранених. Щодня у кожну лікарню шпиталізують до 40 людей. Більшість з них – це цивільні люди.