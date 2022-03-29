Про це він сповістив у етері телемарафону.
За словами міського голови, напередодні росіяни обстрілювали Чернігів з різних сторін мінометами 120-го калібру. Стріляли з відстані понад 5 км до адміністративних кордонів самого міста, що унеможливлює прицільну стрільбу. Тобто метою російських військ було знищення мирного населення.
“Постраждав мікрорайон, який ніякого відношення і мирні мешканці не мають до військової інфраструктури. Більша половина міста російськомовні, тут багато російських військових пенсіонерів, етнічних росіян, білорусів – росіяни знищують самі себе, знищують церкви московського патріархату. Це просто звірі. Жодної логіки в їхніх діях немає”, – зазначив Атрошенко.
Також мер наголосив, що наразі у двох лікарнях перебуває близько 400 поранених. Щодня у кожну лікарню шпиталізують до 40 людей. Більшість з них – це цивільні люди.
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