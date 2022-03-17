Про це повідомляє пресслужба Поліції Чернігівської області.
Загиблого звали Джеймс Уітні Хілл, йому було 67 років. Він викладав в Університеті соціально-гуманітарних наук у Варшаві, а також у КНУ ім. Тараса Шевченка.
На своїй сторінці у Facebook рідним містом захначав Львів, однак сам родом зі штату Міннесота, США. До Чернігова іноземець приїхав спільно з дружиною, напередодні його смерті вона перебувала у реанімації.
Це вже не перший іноземний громадянин, який загинув від рук окупантів в Україні. Нещодавно стало відомо про загибель унаслідок обстрілу загарбників американського журналіста Брента Рено.
- Нагадаємо, в Україні з початку вторгнення РФ окупаційні війська вбили чотирьох журналістів. Також відомо про медійників, котрі були поранені під час бойових дій та евакуаціях цивільного населення.
- Раніше один із британських журналістів, які за акредитацією американського видання Fox News висвітлював події в Україні, через злочинні дії окупаційних військ отримав осколковий перелом обох нижніх кінцівок.
- Українці з усього світу мобілізувалися, щоб підтримати свій народ у його безпрецендентно-героїчній і відчайдушній боротьбі за свою незалежність. Зокрема, ця допомога передбачає і фінансовий аспект.