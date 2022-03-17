17 березня окупанти обстріляли Чернігів з важкої артилерії, загинули та постраждали цивільні. Серед загиблих був громадянин США.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Чернігівської області.

Загиблого звали Джеймс Уітні Хілл, йому було 67 років. Він викладав в Університеті соціально-гуманітарних наук у Варшаві, а також у КНУ ім. Тараса Шевченка.

На своїй сторінці у Facebook рідним містом захначав Львів, однак сам родом зі штату Міннесота, США. До Чернігова іноземець приїхав спільно з дружиною, напередодні його смерті вона перебувала у реанімації.

Це вже не перший іноземний громадянин, який загинув від рук окупантів в Україні. Нещодавно стало відомо про загибель унаслідок обстрілу загарбників американського журналіста Брента Рено.