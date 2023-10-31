За словами Почепа, це ті роботи, на які не вистачило коштів у 2021 році, плюс виконання робіт по консервації мозаїки, яка розташована на стіні Міського палацу культури.

“Туди тільки додалося питання мозаїки. За той час поки ми робили термомодернізацію, мозаїку внесли у реєстр пам’яток місцевого значення. Тому з нею треба було щось робити. Ми отримали в обласному департаменті культури їхнє бачення з приводу консервації мозаїки. Це для того, щоб у майбутньому, коли будуть певні технології, її можна було б кудись перенести. Зараз розробили окремий розділ по консервації мозаїки, і ми будемо виконувати ці роботи, які у початковому проєкті були відсутні. Також перерахували все у поточні ціни”, — говорить Почеп.

тендері на 28,7 мільйонів перемогла компанія ТОВ “Фірма «МЖК-Сервіс»”, яка проводила роботи у попередніх частинах капітального ремонту Міського палацу культури.