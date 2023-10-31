Про консервацію пам’ятки монументального мистецтва місцевого призначення
За словами Почепа, це ті роботи, на які не вистачило коштів у 2021 році, плюс виконання робіт по консервації мозаїки, яка розташована на стіні Міського палацу культури.
“Туди тільки додалося питання мозаїки. За той час поки ми робили термомодернізацію, мозаїку внесли у реєстр пам’яток місцевого значення. Тому з нею треба було щось робити. Ми отримали в обласному департаменті культури їхнє бачення з приводу консервації мозаїки. Це для того, щоб у майбутньому, коли будуть певні технології, її можна було б кудись перенести. Зараз розробили окремий розділ по консервації мозаїки, і ми будемо виконувати ці роботи, які у початковому проєкті були відсутні. Також перерахували все у поточні ціни”, — говорить Почеп.
Доктор історичних наук, професор Ігор Кондратьєв скептично ставиться до консервації пам’ятки, оскільки це знищить пам’ятку архітектури місцевого значення:
“Це панно створювалось за технічними умовами, за якими воно постійно було «під відкритим небом» – під сонцем, дощем, вітром. За півстоліття свого існування воно чудово витримало усі коливання температури, налипання снігу та дощові осади, майже без втрат і на сьогодні потребує мінімальної реставрації. Це панно не переживе, той невизначений час, коли воно буде закрито «шубою»“, — розповідає Кондратьєв.
Будівельники відносять відкриття панно на якесь далеке майбутнє, коли буде існувати технічна можливість його перенесення в якесь інше місце, але історик має інше бачення:
“Панно є монументальним твором, тобто воно є невід’ємною частиною архітектурної споруди, чи доцільно його взагалі переносити, адже втрачається просторова візуалізація твору? За твердженням будівельників воно має дуже тонку основу – кілька міліметрів, тобто зняти його можна хіба що разом із капітальною стіною. Навряд чи це має сенс. Крім того будівельна компанія, яка проводить тепломодернізацію будівлі від початку ставила питання – або панно-або тепломодернізація. Варіанти утеплити внутрішню стінку чи обійти панно «шубою» навкруги, як розумію, навіть не розглядався. Але чи не існує інших варіантів вирішення проблеми? Здоровий глузд підказує що такі варіанти є і за менші кошти”, — додає професор
Війна і так зупинила туристичний наплив до Чернігова, але в перспективі туристична привабливість України буде величезною. Інтерес до подібних творів мистецтва в світі є. Але показати туристам можна буде хіба що термомодернізовану стіну, під обшивкою якої буде схований твір, та ще й в невідомо якому стані.