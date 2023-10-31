Мозаїчне панно «Робітник та робітниця»

Найдавніше в Чернігові панно знову під загрозою знищення. Унікальний твір, який своїми коренями йде до мозаїчної Оранти київської Софії, вже має охоронний статус, але йому знову загрожує тепломодернізація, під час якої панно передбачають закрити.

Про консервацію пам’ятки монументального мистецтва місцевого призначення

Суспільному розповів начальник міського управління капітального будівництва Вячеслав Почеп:

За словами Почепа, це ті роботи, на які не вистачило коштів у 2021 році, плюс виконання робіт по консервації мозаїки, яка розташована на стіні Міського палацу культури.

“Туди тільки додалося питання мозаїки. За той час поки ми робили термомодернізацію, мозаїку внесли у реєстр пам’яток місцевого значення. Тому з нею треба було щось робити. Ми отримали в обласному департаменті культури їхнє бачення з приводу консервації мозаїки. Це для того, щоб у майбутньому, коли будуть певні технології, її можна було б кудись перенести. Зараз розробили окремий розділ по консервації мозаїки, і ми будемо виконувати ці роботи, які у початковому проєкті були відсутні. Також перерахували все у поточні ціни”, — говорить Почеп.

У тендері на 28,7 мільйонів перемогла компанія ТОВ “Фірма «МЖК-Сервіс»”, яка проводила роботи у попередніх частинах капітального ремонту Міського палацу культури.

Доктор історичних наук, професор Ігор Кондратьєв скептично ставиться до консервації пам’ятки, оскільки це знищить пам’ятку архітектури місцевого значення:

Це панно створювалось за технічними умовами, за якими воно постійно було «під відкритим небом» – під сонцем, дощем, вітром. За півстоліття свого існування воно чудово витримало усі коливання температури, налипання снігу та дощові осади, майже без втрат і на сьогодні потребує мінімальної реставрації. Це панно не переживе, той невизначений час, коли воно буде закрито «шубою»“, — розповідає Кондратьєв.

Будівельники відносять відкриття панно на якесь далеке майбутнє, коли буде існувати технічна можливість його перенесення в якесь інше місце, але історик має інше бачення:

Панно є монументальним твором, тобто воно є невід’ємною частиною архітектурної споруди, чи доцільно його взагалі переносити, адже втрачається просторова візуалізація твору? За твердженням будівельників воно має дуже тонку основу – кілька міліметрів, тобто зняти його можна хіба що разом із капітальною стіною. Навряд чи це має сенс. Крім того будівельна компанія, яка проводить тепломодернізацію будівлі від початку ставила питання – або панно-або тепломодернізація. Варіанти утеплити внутрішню стінку чи обійти панно «шубою» навкруги, як розумію, навіть не розглядався. Але чи не існує інших варіантів вирішення проблеми? Здоровий глузд підказує що такі варіанти є і за менші кошти”, — додає професор

Війна і так зупинила туристичний наплив до Чернігова, але в перспективі туристична привабливість України буде величезною. Інтерес до подібних творів мистецтва в світі є. Але показати туристам можна буде хіба що термомодернізовану стіну, під обшивкою якої буде схований твір, та ще й в невідомо якому стані.