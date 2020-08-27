25 серпня депутати Чернівецької міської ради на позачерговій сесії вирішили не погодитися з рішенням Держкомісії, яка віднесла місто до «червоної зони» за рівнем поширення коронавірусу, і послабили карантин. Поліція порушила через це кримінальну справу.

Про справу повідомили у Нацполіції Чернівецької області.

Зазначається, що 25 серпня депутати Чернівецької міської ради на позачерговій сесії прийняли рішення про часткове скасування карантинних обмежень на території Чернівців, яка через погіршення епідемічної ситуації визнана зоною з “червоним” рівнем епідемічної небезпеки.

Варто відзначити, що Чернівці з 24 серпня потрапили до “червоної” зони карантину. До цього місто перебувало в “помаранчевій” зоні.

27 серпня у поліції повідомили, що такі дії міських депутатів можуть спричинити поширення захворювання та збільшити кількість людських жертв. Відтак правоохоронці порушили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає штраф, арешт до 6 місяців, позбавлення волі до трьох років, або ув’язнення на такий самий термін.

У поліції наголосили, що рішення міськради послабити карантин суперечить Конституції та законам.

Також правоохоронці закликали політиків не маніпулювати епідемічною ситуацією в області, не ухвалювати неправомірних популістських рішень і не використовувати ім’я поліції у своїх політичних цілях.

“Буковинські поліціянти дотримуються політичної нейтральності й у своїй діяльності є незалежними від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об’єднань”, — наголошують поліцейські.