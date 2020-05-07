Про це повідомили зоозахисники.

За їх даними поліціянти КОРД увірвалися до приватної будівлі, вхідні двері якої були незачинені.

“Назустріч їм вийшла хазяйська породиста собака, яка перебувала на останньому терміні вагітності, вона не кидалася на поліціянтів, а тільки гавкала. Вони відразу почали в неї стріляти впритул бойовими набоями! Це все відбувалося на очах двох маленьких діточок (одному 6 років, другому 6 місяців), які знаходились поруч і кулі могли влучити в них! Собачку важко поранили: один вистріл пройшов наскрізь. Вона почала стікати кров’ю, цуценята рухалися у неї в животі. Приблизно чотири години вона страждала і була ще жива, її й цуценят ще можна було врятувати! Хазяйка благала поліціянтів викликати ветеринарного лікаря, але марно, вони були невблаганні”, – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі поліції області підтвердили, що вбили собаку. За цим фактом провели службове розслідування для надання оцінки діям правоохоронця.

5 травня працівники КОРДу були залучені для проведення слідчих дій в рамках розслідування кримінального провадження за фактом виготовлення та розповсюдження наркотичних речовин. Під час санкціонованого обшуку в помешканні фігурантів кримінальної справи на спецпризначенців накинулася собака, яку, за даними правоохоронців, нацькував господар.

“Дії тварини загрожували здоров’ю і життю поліціянта, тому співробітник КОРДу використав вогнепальну зброю для знешкодження тварини, керуючись статтею 43 та частиною 13 статті 46 Закону України “Про Національну поліцію”. Згідно із проведеною перевіркою, дії спецпризначенця визнали необхідними та правомірними в тій ситуації, що склалася. До того ж, інформація, яка поширюється в мережі Інтернет щодо перебування дітей в кімнаті під час пострілу, не відповідає дійсності”, – повідомили у поліції.

Варто зазначити, що на відео, опублікованому правоохоронцями, не чути, що господар цькував собаку.

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Увага! Те, що ви бачите на відео-це не фільм жахів, це наші реалії!

Вчора біля 19.00, поліціянти КОРД увірвались до… Опубликовано Анжелой Косован Среда, 6 мая 2020 г.