Через "червону зону" карантину у зв'язку з COVID-19 у Чернівецькій області обмежать роботу закладів громадського харчування.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

Таким чином, з 27 жовтня кафе та їдальні працюватимуть з 8:00 до 18:00. У закладі зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 квадратних метрів і не більше 20 осіб одночасно.

“У Кіцманському, Хотинському, Кельменецькому районах, а також у містах Чернівці та Новодністровськ, які зараз перебувають у “червоній зоні” карантину, обмежать роботу закладів громадського харчування. Відповідне рішення під час свого засідання ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, – йдеться у повідомленні.