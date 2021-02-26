У Чернівецькій області із суботи, 27 лютого, посилюють карантин через складну ситуацію с коронавірусом COVID-19.

Про це поінформували в пресслужбі Чернівецької обласної держадміністрації.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В ОДА зазначили, що сьогодні в області зафіксовано “рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус – 638”. Через це виникла необхідність у посиленні карантину.

Так, із 27 лютого до 9 березня включно в області заборонять роботу:

• закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки;

• навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти;

• розважальних центрів, зон відпочинку у торговельних центрах.

Крім того, не дозволяється проводити масові заходи.

Варто зазначити, що, згідно із нормами “адаптивного карантину”, який почав діяти в Україні з 24 лютого, в нашій країні знову запроваджено епідемічне зонування: поділ на “карантинні зони” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.

Вказані обмеження, які запроваджує Чернівецька ОДА в області, відносяться до карантинних обмежень “червоної” зони. При цьому “червона” зона карантину офіційно в Чернівецькій області ще не запроваджувалася. Відповідне рішення має ухвалити Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою МОЗ.

Як заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, ситуація з коронавірусом в Чернівецькій області погіршується.

Він наголосив, що якщо зростатиме кількість госпіталізованих в регіоні, то область може офіційно потрапити в “червону” зону.

За словами Ляшка, завтра МОЗ може скликати засідання національної комісії ТЕБ та НС для посилення карантинних обмежень в Чернівецькій області.

“Бо це вже буде третій день, коли індикатори в Чернівецькій області три дні поспіль будуть перевищувати норми. Й це буде підставою для оголошення в області червоного рівня епідемічної небезпеки”, – наголосив він.

(На відео – з 7:00)

“Червона” зона вводитиметься на території регіону в разі наявності протягом 3 днів підряд двох та більше таких ознак:

• завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65%;

• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

• кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;

• рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом — більш як 50%.

Наразі до “червоної” зони карантину віднесена лише Івано-Франківська область.