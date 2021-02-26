Про це поінформували в пресслужбі Чернівецької обласної держадміністрації.
Відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
В ОДА зазначили, що сьогодні в області зафіксовано “рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус – 638”. Через це виникла необхідність у посиленні карантину.
Так, із 27 лютого до 9 березня включно в області заборонять роботу:
• закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки;
• навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти;
• розважальних центрів, зон відпочинку у торговельних центрах.
Крім того, не дозволяється проводити масові заходи.
Варто зазначити, що, згідно із нормами “адаптивного карантину”, який почав діяти в Україні з 24 лютого, в нашій країні знову запроваджено епідемічне зонування: поділ на “карантинні зони” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
Вказані обмеження, які запроваджує Чернівецька ОДА в області, відносяться до карантинних обмежень “червоної” зони.
При цьому “червона” зона карантину офіційно в Чернівецькій області ще не запроваджувалася. Відповідне рішення має ухвалити Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою МОЗ.
Як заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, ситуація з коронавірусом в Чернівецькій області погіршується.
Він наголосив, що якщо зростатиме кількість госпіталізованих в регіоні, то область може офіційно потрапити в “червону” зону.
За словами Ляшка, завтра МОЗ може скликати засідання національної комісії ТЕБ та НС для посилення карантинних обмежень в Чернівецькій області.
“Бо це вже буде третій день, коли індикатори в Чернівецькій області три дні поспіль будуть перевищувати норми. Й це буде підставою для оголошення в області червоного рівня епідемічної небезпеки”, – наголосив він.
(На відео – з 7:00)
“Червона” зона вводитиметься на території регіону в разі наявності протягом 3 днів підряд двох та більше таких ознак:
• завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65%;
• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;
• кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;
• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;
• рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом — більш як 50%.
Наразі до “червоної” зони карантину віднесена лише Івано-Франківська область.
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Згідно з календарним планом вакцинації, першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС. Першим щеплення отримав лікар – реаніматолог з Черкас.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.