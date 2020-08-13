Про це повідомляє голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук.
“Таких цифр не було навіть навесні, коли ми перебували на піку захворюваності. Вперше число зареєстрованих протягом доби хворих перейшло далеко за сотню. Епідеміологи побоювалися спалаху вірусу восени, проте, схоже, що буковинці своїм безвідповідальною поведінкою наблизили цей час”, – зазначив Осадчук.
Всього фахівці дослідили 658 зразків. Загальна кількість інфікованих у Чернівецькій області з початку епідемії становить 7110 осіб, видужали 5354 осіб, 232 – померли.
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