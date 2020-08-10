У Чернівецькій області другий день поспіль фіксують понад сотні нових заражень COVID-19.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Він додав, що такими темпами область може опинитися в “червоній” зоні.

“Якщо захворюваність збільшиться, то Чернівецька область потрапить в” червону “зону. Це означає повернення до жорстких карантинних обмежень”, – написав Осачук.

За неділю, 9 серпня, в Чернівецькій області виявили 108 нових випадків COVID-19. Загальна кількість інфікованих в регіоні з початку пандемії склало 6777 осіб.

За минулу добу, 10 серпня, 46 осіб одужали. Всього видужала 5215 осіб.