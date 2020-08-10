Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Він додав, що такими темпами область може опинитися в “червоній” зоні.
“Якщо захворюваність збільшиться, то Чернівецька область потрапить в” червону “зону. Це означає повернення до жорстких карантинних обмежень”, – написав Осачук.
За неділю, 9 серпня, в Чернівецькій області виявили 108 нових випадків COVID-19. Загальна кількість інфікованих в регіоні з початку пандемії склало 6777 осіб.
За минулу добу, 10 серпня, 46 осіб одужали. Всього видужала 5215 осіб.
- В Україні за минулу добу, 9 серпня, зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.