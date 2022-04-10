Про це інформує пресслужба поліції Чернівецької області.
Орієнтуючись по опублікованому сусідами “палія” відео, працівники Чернівецького районного управління поліції спільно з патрульними поліцейськими встановили приблизне місце події, після чого опитали можливих свідків та очевидців.
Так вони й вийшли на слід 38-річного чернівчанина. Він стверджував, що мав удома піротехніку та вирішив дітям, на їх прохання, запустити салюти, попри воєнний стан у країні. При цьому ще й з порушеннями правил безпеки.
Поліціянти склали на нього протокол статтею 195-6 (Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Далі цю справу розглядатиме суд.
Також правоохоронці запросили порушника до військкомату, де йому вручили повістку.
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