У Чернівецькій області один із жителів вирішив пустити салют, що налякало та обурило місцевих жителів. Вони зняли на відео феєрверки та опублікували це у соцмережі. Співробітники поліції миттєво відреагували на допис і встановили винуватця.

Про це інформує пресслужба поліції Чернівецької області.

Орієнтуючись по опублікованому сусідами “палія” відео, працівники Чернівецького районного управління поліції спільно з патрульними поліцейськими встановили приблизне місце події, після чого опитали можливих свідків та очевидців.

Так вони й вийшли на слід 38-річного чернівчанина. Він стверджував, що мав удома піротехніку та вирішив дітям, на їх прохання, запустити салюти, попри воєнний стан у країні. При цьому ще й з порушеннями правил безпеки.

Поліціянти склали на нього протокол статтею 195-6 (Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Далі цю справу розглядатиме суд.

Також правоохоронці запросили порушника до військкомату, де йому вручили повістку.