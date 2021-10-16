Чернівецький суд заарештував 22-річного чоловіка, який 14 жовтня розстріляв автівку, внаслідок чого постраждали дві особи.

Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

14 жовтня на одній із вулиць Чернівців невідомий здійснив декілька пострілів по автівці під час руху. В ній сиділи двоє осіб – 49-річний водій та 63-річна пасажирка. Внаслідок обстрілу обоє отримали травми рук різного ступеня тяжкості.

Поліціянти встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 22-річний житель Івано-Франківська. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Зловмисникові оголосили підозру в рамках розслідування справи за ст. 15 та 115 Кримінального Кодексу України (завершений замах на умисне вбивство двох або більше осіб). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Сьогодні суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою.