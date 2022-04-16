Про це сповістила секретарка міської ради Марина Кирилюк.
Заплановано, що наступного тижня відповідна комісія визначиться з пропозиціями щодо перейменування, а потім нові назви винесуть на громадські обговорення.
“Всі ми відчуваємо гнів, злість, біль щодня переживаючу війну. В таких умовах гостро стоїть суспільний запит вичистити також наші вулиці від назв, які мають будь-яке відношення до московії (РФ – ред.)”, – заявила Кирилюк.
Після того, як члени комісії та громадськість дійдуть до спільних висновків, топонімічна комісія буде приймати остаточне рішення по нових назвах вулиць і запропонує розглянути відповідний проєкт рішення по перейменуванню на сесії депутатами міської ради.
- Нагадаємо, Сквер на вулиці Якубовського у столиці має неофіційну назву “дружби Києва та Москви”, оскільки у центрі скверу раніше стояв відповідний пам’ятник. Проте мер Києва Віталій Кличко заявив, що сквер буде офіційно перейменовано на “Героїв Маріуполя”.
- Іспанське містечко Фуентес-де-Андалусія цього тижня матиме назву “Україна”. Відповідне рішення прийняла місцева влада цього міста з населенням 7200 людей у провінції Севілья.
- Раніше мер української столиці Віталій Кличко заявив, що станції метро, назви яких пов’язані з державою-агресором РФ чи Білоруссю, будуть перейменовані.