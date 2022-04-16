Топонімічна комісія Чернівецької міської ради розпочала процес перейменування вулиць міста. Понад 200 назв, що пов'язані російськими та радянськими містами та культурними діячами, замінять.

Про це сповістила секретарка міської ради Марина Кирилюк.

Заплановано, що наступного тижня відповідна комісія визначиться з пропозиціями щодо перейменування, а потім нові назви винесуть на громадські обговорення.

“Всі ми відчуваємо гнів, злість, біль щодня переживаючу війну. В таких умовах гостро стоїть суспільний запит вичистити також наші вулиці від назв, які мають будь-яке відношення до московії (РФ – ред.)”, – заявила Кирилюк.

Після того, як члени комісії та громадськість дійдуть до спільних висновків, топонімічна комісія буде приймати остаточне рішення по нових назвах вулиць і запропонує розглянути відповідний проєкт рішення по перейменуванню на сесії депутатами міської ради.