Про це сповістила секретарка міської ради Марина Кирилюк.

Заплановано, що наступного тижня відповідна комісія визначиться з пропозиціями щодо перейменування, а потім нові назви  винесуть на громадські обговорення.

“Всі ми відчуваємо гнів, злість, біль щодня переживаючу війну. В таких умовах гостро стоїть суспільний запит вичистити також наші вулиці від назв, які мають будь-яке відношення до московії (РФ – ред.)”, – заявила Кирилюк.

Після того, як члени комісії та громадськість дійдуть до спільних висновків, топонімічна комісія буде приймати остаточне рішення по нових назвах вулиць і запропонує розглянути відповідний проєкт рішення по перейменуванню на сесії депутатами міської ради.