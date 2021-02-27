У суботу, 27 лютого, в міській лікарні №1 міста Чернівці стався вибух. Наразі відомо, що є постраждалі.

Про це у Facebook повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Чиновниця зазначила, що вже знаходиться на місці подій та організовує госпіталізацію пацієнтів в інші медичні заклади.

За даними місцевих ЗМІ, ця лікарня займається лікуванням хворих на коронавірус.

Видання Молодий буковинець повідомляє, що загинув один пацієнт лікарні. Внаслідок пожежі травмувалися ще двоє осіб. Зокрема, одна людина отримала травми, а ще одна – надихалась чадним газом.