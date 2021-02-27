Про це у Facebook повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.
Чиновниця зазначила, що вже знаходиться на місці подій та організовує госпіталізацію пацієнтів в інші медичні заклади.
За даними місцевих ЗМІ, ця лікарня займається лікуванням хворих на коронавірус.
Видання Молодий буковинець повідомляє, що загинув один пацієнт лікарні. Внаслідок пожежі травмувалися ще двоє осіб. Зокрема, одна людина отримала травми, а ще одна – надихалась чадним газом.
- 3 лютого о 23:25 у Запоріжжі сталася пожежа на першому поверсі лікувального корпусу обласної інфекційної лікарні. У пожежі загинуло четверо людей.
- За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження через пожежу, що сталася на території Запорізької обласної інфекційної лікарні, де загинули лікар та три пацієнтки.
- Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге висловив співчуття у зв’язку з пожежею в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя.