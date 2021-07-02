Про це поінформували в Комітеті виборців України.
У КВУ проаналізували показники участі нардепів у голосуваннях парламенту в червні 2021 року.
Виявилося, що жодного разу не проголосували такі 6 депутатів:
• Степан Івахів (група “За майбутнє”);
• Олесь Довгий (позафракційний);
• Тарас Козак (“ОПЗЖ”, знаходиться за межами України на фоні запровадження санкцій РНБО);
• Віктор Медведчук (“ОПЗЖ”, знаходиться під домашнім арештом після запровадження санкцій РНБО);
• Вадим Столар (“ОПЗЖ”);
• Леся Василенко (“Голос”, у зв’язку із народженням дитини).
“Вказані депутати, крім Степана Івахіва, були відсутні на пленарних засіданнях Верховної Ради в червні”, – уточнили в КВУ.
За даними Комітету, лише двічі за місяць (0,25% від усіх голосувань) натиснув на кнопку Олександр Герега (група “За майбутнє”); тричі (0,37%) голосував Вадим Рабінович (“ОПЗЖ”), по чотири рази (0,5%) – Федір Христенко (“ОПЗЖ”) та Олександр Фельдман (“ОПЗЖ”).
Серед нардепів, які пропустили понад 90% голосувань Ради: Ілля Кива (“ОПЗЖ”, взяв участь у 2% голосувань), Наталія Королевська (“ОПЗЖ”, 6%), Юрій Бойко (“ОПЗЖ”, 6%), Олександр Дубінський (позафракційний, 7%), Жан Беленюк (“Слуга народу”, 7%), Вадим Новинський (позафракційний, 8%).
За інформацією КВУ, участь у 100% голосувань парламенту взяв лише один народний депутат: Сергій Штепа (“Слуга народу”).
Найактивніше голосували народні депутати з “Європейської Солідарності” та “Слуги народу”. У середньому депутати із “Слуги народу” взяли участь в 83% голосувань, а депутати з “Євросолідарності” – в 77%.
Народні депутати з фракції “Голосу” долучилися до 69% голосувань, групи “Довіра” – 67%, ВО “Батьківщина” – 64%, групи “За майбутнє” – 54%.
Найнижчі показники голосувань у депутатів з “Опозиційної платформи – За життя”. В середньому вони голосували лише в 40% випадків.
Всього у червні відбулося 11 пленарних засідань Верховної Ради, під час яких було проведено 870 голосувань.
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