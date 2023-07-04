За оперативними даними Державної казначейської служби, за червень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 133,7 мільярда гривень.

Джерело: Міністерство фінансів України.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок: 28,7 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів; 17,5 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 27,9 млрд грн, відшкодовано – 10,3 млрд грн); 15,0 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 8,8 млрд грн – акцизного податку; 4,5 млрд грн – рентної плати за користування надрами; 2,6 млрд грн – ввізного та вивізного мита; 2,3 млрд грн – податку на прибуток підприємств.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 101,1% (+0,6 млрд грн), Державною митною службою – 106,8% (+2,0 млрд грн).

Іншим важливим джерелом доходів державного бюджету у червні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): її обсяг за підсумками місяця становив 44,4 млрд гривень. Кошти надійшли від Сполучених Штатів Америки та Фінляндії.

Всього за січень-червень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 869,4 млрд гривень.

Найбільшим донором грантової підтримки у січні-червні 2023 року є Сполучені Штати Америки (263 млрд грн). Також на безповоротній основі Україна отримала фінансування від Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії загальним обсягом до 6,4 млрд гривень. Кошти були спрямовані до держбюджету України через Цільовий фонд Світового банку у межах проєкту PEACE.