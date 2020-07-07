Про це повідомили в Національному банку України (НБУ).
Зазначається, що востаннє на такому рівні міжнародні резерви перебували восени 2012 року.
В Нацбанку пояснили, що суттєве зростання резервів упродовж минулого місяця зумовлене як надходженням першого траншу за новою програмою з Міжнародним валютним фондом і пов’язаного фінансування, так і нарощенням купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку.
Зокрема, від МВФ Україна отримала 2076,4 млн дол. США, від ЄС — 500 млн євро. Крім цього, 353,3 млн. євро залучили від продажу валютних облігацій на внутрішньому ринку.
Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 1192,3 млн дол. США (в еквіваленті).
Також у червні Національний банк викупив 1155,0 млн дол. США. Інтервенції з продажу валюти не проводились.
У пресслужбі додали, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.
- Міжнародні резерви України протягом квітня 2020 року зросли на 3,1 % (800 мільйонів доларів) і станом на 1 травня складали 25,69 мільярда доларів.