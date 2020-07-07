Міжнародні резерви України у червні 2020 року збільшилися на понад 3 млрд дол. - до 28,516 млрд дол. США (в еквіваленті).

Про це повідомили в Національному банку України (НБУ).

Зазначається, що востаннє на такому рівні міжнародні резерви перебували восени 2012 року.

В Нацбанку пояснили, що суттєве зростання резервів упродовж минулого місяця зумовлене як надходженням першого траншу за новою програмою з Міжнародним валютним фондом і пов’язаного фінансування, так і нарощенням купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, від МВФ Україна отримала 2076,4 млн дол. США, від ЄС — 500 млн євро. Крім цього, 353,3 млн. євро залучили від продажу валютних облігацій на внутрішньому ринку.

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 1192,3 млн дол. США (в еквіваленті).

Також у червні Національний банк викупив 1155,0 млн дол. США. Інтервенції з продажу валюти не проводились.

У пресслужбі додали, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.