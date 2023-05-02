З червня цього року в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї, який спростить систему придбання та її продажу.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України з посиланням на заяву очільника МВС Ігоря Клименка.

За словами міністра внутрішніх справ, у кожного громадянина буде свій електронний кабінет з повною інформацією про його зброю, про терміни перереєстрації, про перевірки, відмітки купівлі-продажу. А при купівлі зброю можна буде вибрати і замовити, не заходячи ані в підрозділи дозвільної системи, ані в магазин. Відтак буде максимально спрощена система придбання та продажу зброї.

Основна мета Єдиного реєстру – щоб вся зброя, яка є на руках у громадян, а це 1 мільйон 300 одиниць, була в реєстрі. Це ж стосуватиметься і нової зброї, яка надходитиме в Україну.

“Реєстр допоможе правоохоронній системі контролювати розповсюдження зброї. Треба зробити все для того, щоб українці відчували безпеку. Повернення відчуття безпеки після війни нашим громадянам – це перше, що має зробити держава і безпосередньо система МВС. Для цього зброя має бути облікована, контрольована та мають бути чітко виписані правила її носіння або використання”, – наголосив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Запуск роботи Єдиного реєстру запланований на 23 червня 2023 року. За кілька тижнів його вже запустять в тестовому варіанті.