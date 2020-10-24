Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
Кінотеатри у “червоній” зоні можуть працювати, якщо:
- глядачі будуть у масках;
- приміщення кінотеатру оснащене кондиціонуванням;
- у залі будуть розміщувати 50% глядачів, тобто через крісло.
“Таке рішення не тільки дозволить глядачам отримати “свіжий ковток повітря” від нових фільмів чи вистав, але й дозволить вижити культурним інституціям в період карантину”, – пояснили в Мінкульті.
У відомстві зазначили, що працюють над тим, щоб у “червоній” зоні працювали музеї та театри.
До слова, у “червоній” зоні опинилися Чернігів, Чернівці, Хмельницький, Харків, Тернопіль, Суми, Рівне, Полтава, Миколаїв та Івано-Франківськ, а також чимало міст районного значення.
- Кабінет Міністрів України змінив критерії встановлення “червоної зони” адаптивного карантину в регіонах. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, рішення про “червону зону” карантину буде прийматись спільно державною та регіональною комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.