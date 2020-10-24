Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила кінотеатрам у "червоній зоні" працювати під час карантину. Однак існують чіткі правила роботи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Кінотеатри у “червоній” зоні можуть працювати, якщо:

глядачі будуть у масках;

приміщення кінотеатру оснащене кондиціонуванням;

у залі будуть розміщувати 50% глядачів, тобто через крісло.

“Таке рішення не тільки дозволить глядачам отримати “свіжий ковток повітря” від нових фільмів чи вистав, але й дозволить вижити культурним інституціям в період карантину”, – пояснили в Мінкульті.

У відомстві зазначили, що працюють над тим, щоб у “червоній” зоні працювали музеї та театри.

До слова, у “червоній” зоні опинилися Чернігів, Чернівці, Хмельницький, Харків, Тернопіль, Суми, Рівне, Полтава, Миколаїв та Івано-Франківськ, а також чимало міст районного значення.