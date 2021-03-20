Covid-19 Україна

оновлено 20.03.2021 о 13:02

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У «червоній» зоні опинилася ще одна область

У суботу, 20 березня, до переліку областей “червоної” зони потрапила Одеська область.

Субота, 20 березня 2021, 14:36

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Крім того, у червоній зоні залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області та місто Київ.

Водночас місцева влада Одеської області наразі не планує вводити жорсткі карантинні обмеження у зв’язку з потраплянням регіону до “червоної” зони. За даними місцевого видання Думская, мерія Одеси чекатиме три дні, а потім встановлюватиме обмеження.

“Для того, щоб місто і регіон був в червоній зоні, кількість хворих і зменшення ліжкомісць має протриматися три дні. При цьому, якщо завтра умовно відкриють 100 нових місць, то ми, відповідно, не потрапимо в червону зону. Тільки після трьох днів показників комісія розглядатиме питання про обмеження для червоної зони, тому ми поки не в червоній зоні”, – зазначила прессекретар мерії Наталія Мальцева.

У регіонах з червоним рівнем діятимуть обмеження для спортсменів, подібні до січневого локдауну.

Заборонено:

  • робота спортзалів,
  • фітнес-центрів,
  • приймати відвідувачів басейнів,
  • проведення масових заходів.

Дозволено:

  • відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
  • проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.

Додамо, що станом на 20 березня в Одеській області зафіксовано тисяча тридцять сім нових випадків захворювання на коронавірус і 11 смертей від ускладнень. Нових випадків одужання за добу немає.

У “помаранчевій” зоні знаходяться Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області.

“Помаранчевий рівень” епіднебезпеки не передбачає додаткових обмежень до встановлених у “жовтій” зоні. Він сигналізує про погіршення епідситуації в регіоні, органи місцевого самоврядування можуть вводити додаткові обмеження самостійно. Тож  у “помаранчевій зоні” діють обмеження “жовтої зони”.

На території регіону, на якій встановлений “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки, дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту, видів спорту осіб з інвалідністю та спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів (крім міжнародних змагань та матчів, які можуть проводитися з глядачами за окремим погодженням з Міністерством охорони здоров’я) за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учасників.

Дозволено:

  • проведення масових заходів за  участі максимум однієї людини на 4 кв. м площі будівлі або території (на відкритому повітрі) або наповненістю залів до 50% місць у кожному окремому залі;
  • проведення офіційних спортивних заходів з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра (при розміщенні глядачів стоячи);
  • діяльність спортивних залів, фітнес-центрів за присутності максимум одного відвідувача на 10 кв. м, у басейнах – максимум 4 людини на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб для спортивно-тренувальних груп.

Решта регіонів автоматично перейшли до “жовтої” зони.

Теги: адаптивний карантин, адаптивний карантин, карантин, червона зона

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