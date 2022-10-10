Вдень 10 жовтня з’явилась інформація у ЗМІ, що в Україні тимчасово припинив роботу Міжнародний комітет Червоного Хреста. Організація нібито ухвалила рішення з міркувань безпеки. Проте згодом, пресслужба оприлюднила офіційне спростування.

Відповідну заяву опублікували у Twitter.

В організації зазначили, що після останніх атак РФ їхня діяльність не була припинена в країні.

“Щоб було зрозуміло, ми залишаємося в Україні та продовжуватимемо свою діяльність, пристосовуючись до погіршення ситуації з безпекою, якщо це буде потрібно”, – наголосили у пресслужбі.

Following the recent attacks, @ICRC_ua would like to clarify that our operations have not been suspended in the country. To be clear, we remain in Ukraine and will continue our activities, all while adapting to the deteriorating security situation as required. — ICRC Ukraine (@ICRC_ua) October 10, 2022

Окрім цього, радник глави делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста Андрій Круглашов також відповів на фейк.

“Ми з людьми й для людей, яким потрібні. Там, де потрібні, й настільки близько, наскільки можемо. Стільки, скільки доведеться”, – заявив він.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andrii Kruglashov (@kruglashov)

У “Детектор медіа” пояснили, що у статті Reuters, на яку посилались ЗМІ, йшлося про те, що нібито Міжнародний комітет Червоного Хреста тимчасово припинив діяльність після того, як РФ атакувала ракетами міста по всій Україні. В організації налічується близько 700 співробітників, які працюють у 10 місцях по всій Україні та доставляють допомогу і ліки. Вони не можуть цього робити під обстрілами. Мовляв, коли небезпека мине, працівники організації відновлять в Україні повноцінну роботу.