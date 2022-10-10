Відповідну заяву опублікували у Twitter.

В організації зазначили, що після останніх атак РФ їхня діяльність не була припинена в країні.

“Щоб було зрозуміло, ми залишаємося в Україні та продовжуватимемо свою діяльність, пристосовуючись до погіршення ситуації з безпекою, якщо це буде потрібно”, – наголосили у пресслужбі.

Окрім цього, радник глави делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста Андрій Круглашов також відповів на фейк.

“Ми з людьми й для людей, яким потрібні. Там, де потрібні, й настільки близько, наскільки можемо. Стільки, скільки доведеться”, – заявив він.

 

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Допис, поширений Andrii Kruglashov (@kruglashov)

У “Детектор медіа” пояснили, що у статті Reuters, на яку посилались ЗМІ, йшлося про те, що нібито Міжнародний комітет Червоного Хреста тимчасово припинив діяльність після того, як РФ атакувала ракетами міста по всій Україні. В організації налічується близько 700 співробітників, які працюють у 10 місцях по всій Україні та доставляють допомогу і ліки. Вони не можуть цього робити під обстрілами. Мовляв, коли небезпека мине, працівники організації відновлять в Україні повноцінну роботу.